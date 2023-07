Rien ne va plus, décision fracassante du PSG pour Mbappé

Axel Cornic

La guerre est totale entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, avec un véritable gouffre qui semble s’être creusé en seulement quelques semaines. L’annonce de la star française sur un départ libre en 2024 a mis le feu aux poudres et la récente sortie de Nasser Al-Khelaïfi a été un vrai tournant, avec la menace d’un transfert dès ce mercato estival.

Personne ne peut vraiment dire si Kylian Mbappé sera encore parisien à la fin de ce mercato. Car jamais un transfert n’a semblé aussi proche, puisque pour le moment la star française ne souhaite pas prolonger avec le PSG.

PSG : Incroyable, il annonce son retour https://t.co/5D1M684Wsh pic.twitter.com/KYwhH1EDx7 — le10sport (@le10sport) July 10, 2023

Un départ comme une évidence ?

D’après les informations de TMW , cette polémique autour de Mbappé aurait jeté un grand froid sur le vestiaire du PSG, avec une ambiance assez lourde lors de la récente reprise des entrainements. Un facteur très important, puisque c’est justement à cause de ça que les dirigeants commenceraient à sérieusement envisager un départ de Mbappé, même si pour le moment aucun club ne semble s’être manifesté.

« Pour le bien du PSG, je pense que le moment est venu que Mbappé parte, peu importe la manière »