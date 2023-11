Retour annoncé, le Real Madrid lâche sa réponse à Zidane

Axel Cornic

Sans club depuis juin 2021 et son départ du Real Madrid, Zinédine Zidane semble avoir hâte de retrouver un poste. Cela aurait d’ailleurs pu déjà avoir lieu puisqu’il semblait attendre que la place de sélectionneur de l’équipe de France se libérer avant la prolongation de Didier Deschamps. Mais une nouvelle proposition intéressante pourrait bientôt se présenter…

Tout le monde attend son retour. Après avoir réalisé des merveilles sur le banc du Real Madrid, avec notamment trois Ligues des Champions consécutives, Zinédine Zidane cherche un nouveau défi depuis plus de deux ans. Le PSG a tenté le coup comme nous vous l’avions révélé sur le10sport.com, mais le technicien français n’était pas intéressé.

Le PSG tente un transfert XXL, c’est la douche froide https://t.co/gUNxeXa4Uh pic.twitter.com/mt1EbwIvZL — le10sport (@le10sport) November 24, 2023

Que va faire Zinédine Zidane ?

D’autres options ont ainsi été explorées et en Italie on parle notamment de la Juventus, club dont Zidane a porté les couleurs en tant que joueur et où il a remporté un Ballon d’Or en 1998. mais les Bianconeri traversent une période délicate et pour le moment, ils semblent vouloir continuer à faire confiance à Massimiliano Allegri, dont le contrat se termine en juin 2025.

« Zidane peut entrer et sortir dix fois dans sa vie s’il veut »