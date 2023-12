Recalé par un grand club européen, il signe au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le PSG a réalisé un mercato très animé, avec pas moins de 11 arrivées, sans compter le retour de Xavi Simons, prêté dans la foulée au RB Leipzig. Parmi les nouveaux joueurs qui ont signé à Paris, Arnau Tenas n'est pas le plus connu, mais s'est distingué face au Havre dimanche. Et sa signature est notamment due à une offre au rabais du FC Barcelone.

Le PSG aura clairement dynamité le précédent mercato estival. Bien décidé à remodeler son effectif, le club de la capitale a effectivement enregistré l'arrivée de 11 nouveaux joueurs, parmi lesquels Arnau Tenas. Arrivé libre, le portier espagnol, méconnu du grand public, est toutefois loin d'être un inconnu pour Luis Enrique.

Le Barça fait une offre au rabais à Tenas

International espoirs et formé à La Masia, Arnau Tenas plaît effectivement à l'entraîneur du PSG et possède des qualités susceptibles de correspondre à sa philosophie de jeu. Et surtout, les deux hommes partagent le même agent, ce qui a facilité sa signature à Paris. Néanmoins, comme le rappelle L'EQUIPE , cela n'aurait pas été possible sans une offre au rabais du FC Barcelone où Arnau Tenas était en fin de contrat. En effet, bien que le Barça le voyait à terme comme le successeur de Marc-André ter Stegen, les finances du club catalan ont eu raison de ses ambitions. Arnau Tenas a donc refusé de prolonger avec un salaire revu à la baisse. Et le PSG a sauté sur l'occasion.

Tenas héros contre Le Havre

Et le PSG doit être satisfait d'avoir recruté Arnau Tenas qui a brillé dimanche lors du déplacement au Havre. Après l'expulsion de Gianluigi Donnarumma, le portier catalan est entré en jeu et a sorti plusieurs parades de grande classe afin de permettre au club de la capitale de s'imposer sans encaisser de but (2-0).