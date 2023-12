Problème au PSG, la solution trouvée grâce au mercato ?

Alexis Brunet

Le PSG a réalisé un mercato très ambitieux l'été dernier. De nombreux joueurs sont arrivés à Paris, mais il se pourrait que cela ne soit pas suffisant. Le club de la capitale avait déjà constaté certains manques, notamment au milieu de terrain, et il déplore deux joueurs blessés dans ce secteur de jeu. En effet, l'absence de Warren Zaïre-Emery, combinée à celle de Fabian Ruiz, pourrait pousser le champion de France à s'activer cet hiver.

Le PSG a encore une fois gagné en Ligue 1. Les Parisiens se rendaient sur la pelouse du Havre ce dimanche, et ils se sont imposés 0-2. Cela n'a pourtant pas été facile pour le club de la capitale, qui a été réduit à dix dès la dixième minute, à la suite du carton rouge reçu par Gianluigi Donnarumma. Deux minutes plus tôt, Fabian Ruiz avait dû céder sa place à Manuel Ugarte.

Fabian Ruiz est blessé à l'épaule

Alors qu'il enchaînait les matches dernièrement, et qu'il montait en régime, Fabian Ruiz a été coupé dans son élan. Face au Havre, il s'est blessé, et il a dû céder sa place à Manuel Ugarte à la huitième minute. Le PSG a communiqué sur la blessure de l'Espagnol, et le club de la capitale a indiqué que le milieu de terrain s'était luxé l'épaule droite. Il devrait rapidement passer des examens complémentaires, afin d'évaluer au mieux son indisponibilité.

Le PSG songe à recruter