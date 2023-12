Transferts : Le PSG a changé d'avis pour ce crack ?

Alexis Brunet

Depuis quelques jours, les rumeurs font état d'un intérêt du PSG pour Gabriel Moscardo, jeune milieu de terrain de 18 ans évoluant dans le club brésilien du Corinthians. L'idée du champion de France était de recruter ce dernier, et de le laisser en prêt jusqu'à la fin de la saison dans son équipe actuelle. Mais face aux blessures de Warren Zaïre-Emery et de Fabian Ruiz, le PSG pourrait changer d'avis, et le faire venir directement à Paris.

Luis Enrique ne doit pas être très ravi après la victoire du PSG face au Havre ce dimanche. En effet, le club de la capitale s'est imposé 0-2, mais il a aussi perdu Fabian Ruiz sur blessure. L'Espagnol s'est luxé l'épaule, et il a été remplacé dès la huitième minute par Manuel Ugarte. Il doit passer des examens complémentaires très prochainement, afin d'évaluer au mieux la durée de son indisponibilité.

Le PSG doit déjà faire avec l'absence de Zaïre-Emery

Fabian Ruiz n'est pas le seul Parisien à s'être blessé dernièrement. En effet, Warren Zaïre-Emery est lui aussi absent jusqu'à la fin de l'année civile. Le Français s'est blessé lors de sa première sélection avec les Bleus face à Gibraltar. Luis Enrique a donc perdu deux joueurs au milieu de terrain, ce qui réduit le champ des possibilités pour l'entraîneur du PSG.

Le PSG songe à changer ses plans pour Moscardo