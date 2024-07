Real Madrid - Mbappé : Un grand nom du Barça lui met la pression !

La rédaction

Le 14 août prochain, la planète football assistera peut-être aux débuts de Kylian Mbappé sous le maillot du Real Madrid. Présenté le 16 juillet dans un Santiago Bernabéu qui affichait complet pour l’occasion, le Bondynois se sait attendu. Et ce ne sont pas les propos de Hristo Stoichkov, ancien joueur du FC Barcelone, qui risquent de changer la donne.

Depuis l’annonce de son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé se sait scruté de toutes parts. Présenté la semaine passée, l’attaquant de 25 ans reprendra le chemin de l’entraînement le 7 août, avant de peut-être disputer ses premières minutes sous le maillot de la Maison Blanche le 14 contre l’Atalanta en Supercoupe d’Europe. Hristo Stoichkov, ancien attaquant du FC Barcelone, souhaite voir le Bondynois s’adapter à sa nouvelle équipe, mais estime qu’il doit montrer plus de choses qu’au cours des dernières semaines.

Hristo Stoichkov reconnaît les qualités de Mbappé

Dans des propos relayés par Barça Universal sur X, Hristo Stoichkov a loué les qualités de Kylian Mbappé, qu’il apprécie : « Mbappé et moi avons une très bonne amitié. C'est une personne formidable, lui et sa famille. Nous nous sommes salués l'autre jour lors d'une séance d'entraînement. Je pense que Kylian a de grandes qualités et j'espère qu'il s'adaptera bien au football espagnol. »

Hristo Stoichkov prévient Mbappé

Si Hristo Stoichkov semble porter une certaine estime à Kylian Mbappé en tant que footballeur, le Bulgare a néanmoins tenu à préciser que le Français devra faire mieux que ce qu’il a montré ces dernières semaines pour réussir au Real Madrid : « C’est différent de la France ou de l'Angleterre. Il sait lui-même qu'il doit donner plus après cet Euro et il l'a reconnu. »