Real Madrid : La famille Mbappé éclate, la grande annonce !

Thomas Bourseau

Les routes des frères Mbappé se sont séparées cet été. Que ce soit Ethan (17 ans) ou Kylian (25 ans), les deux enfants de Wilfrid Mbappé et de Fayza Lamari ont quitté le PSG. Le milieu de terrain et l’attaquant ont respectivement pris les chemins du LOSC et du Real Madrid. D’après la mère des deux joueurs, la priorité sera à présent donnée à Ethan Mbappé.

Depuis plusieurs années, Ethan Mbappé (17 ans) a toujours suivi son frère. Que ce soit lorsque Kylian Mbappé (25 ans) jouait à l’AS Monaco et disputait la Ligue des champions à l’étranger ou bien au PSG où il est même apparu à ses côtés. Le milieu de terrain va, pour la première fois de sa carrière, être séparé de son grand frère qui a quitté le PSG pour rejoindre le Real Madrid à cette intersaison. Le titi parisien a lui aussi mis un terme à son histoire avec le Paris Saint-Germain.

Mercato - PSG : Le successeur de Mbappé arrive ! https://t.co/dcCAK9cf1Y pic.twitter.com/iDQSYVkoMN — le10sport (@le10sport) July 18, 2024

«Ils vont évoluer, ils vont tracer leur chemin»

Ethan Mbappé s’est mis contractuellement d’accord avec le LOSC où il est désormais lié jusqu’à l’été 2027. Mère et représentante de Kylian Mbappé, Fayza Lamari s’est confiée sur la séparation des deux frères. « C’est une organisation différente. C’est aussi la beauté d’avoir des enfants, ils ne t’appartiennent pas. Ils vont évoluer, ils vont tracer leur chemin. Ethan, par exemple, il était important qu’il existe en tant qu’Ethan. Il a sa personnalité, il a son talent, son histoire à créer ».

«En tant que parents, on veut maintenant aussi donner la priorité à Ethan»

Après avoir suivi pendant des années la progression de Kylian Mbappé, Fayza Lamari et Wilfrid Mbappé comptent bien grandement se focaliser sur le frère cadet. C’est en effet le discours que Lamari a tenu au Parisien. « Toutes ces décisions, on en a beaucoup discuté en famille. Il était important que chacun écrive son histoire. En tant que parents, on veut maintenant aussi donner la priorité à Ethan. Ce qu’on a donné à Kylian, on va le donner à Ethan. Au départ de la carrière de Kylian, c’est vrai que j’avais une place importante. L’idée, c’est de continuer à construire encore et encore pour structurer et, au final, être moins présente. C’est d’ailleurs déjà le cas. C’est aussi pour ça que je n’aime pas l’expression « le clan Mbappé », « la mère de Mbappé » ».