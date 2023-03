Ramos, Messi... Toutes les infos mercato du 3 mars

La rédaction

Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes début février, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Ramos a tranché pour son avenir

Aujourd'hui au PSG, Sergio Ramos est dans la dernière année de son contrat. L'Espagnol attend donc de savoir si le club de la capitale lui proposera une prolongation ou non. En attendant, L'Equipe fait savoir que Ramos aurait pour priorité de continuer avec le PSG et pour cela, il refuserait même de rejoindre l'Arabie Saoudite, où évolue actuellement un certain Cristiano Ronaldo.



OM : On connaît le premier gros dossier de l’été

Aujourd'hui prêté par l'OM à Arsenal, Nuno Tavares ne sait pas encore réellement de quoi son avenir sera fait. Et ça risque d'être animé cet été pour le Portugais. En effet, selon les informations de Calciomercato , les Gunners souhaiteraient se séparer de Nuno Tavares lors du prochain mercato. Une aubaine pour l'OM afin de conserver le latéral gauche ?



Skriniar regrette son transfert avorté au PSG

Si Milan Skriniar rejoindra le PSG pour la saison prochaine, le joueur de l'Inter Milan aurait pu poser ses valises à Paris dès le mois de janvier. Les deux clubs ont négocié pour cela, sans pour autant parvenir à un accord. Le Slovaque est donc resté en Lombardie, où il trainerait actuellement son spleen. Comme révélé par La Repubblica , Skriniar aurait préféré filer au PSG cet hiver. Ce n'est finalement que partie remise...



Il lâche une annonce fracassante pour Messi

Alors que Lionel Messi arrive au terme de son contrat avec le PSG, son avenir fait l'objet de nombreuses rumeurs. Où jouera l'Argentin la saison prochaine ? Il est notamment question d'un possible retour au FC Barcelone, où Joan Laporta rêve de revoir l'Argentin. Mais voilà que cela serait tout simplement impossible. Javier Tebas a en effet lâché une bombe puisque le président de la Ligue espagnole a assuré que lors du prochain mercato estival, le Barça ne pourra pas recruter. Le transfert de Messi semble donc tomber à l'eau.



