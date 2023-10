PSG : Une star vendue au Real Madrid à cause de Mbappé ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est en fin de contrat à la fin de la saison et ne devrait pas trancher lors des prochaines semaines au sujet de son avenir au PSG ou ailleurs comme le10sport.com vous le révélait début octobre. Si jamais Mbappé venait à signer au Real Madrid, sa première victime serait déjà connue.

Et si Kylian Mbappé décidait d’aller au bout de son contrat avec le PSG, mais cette fois-ci de faire un tout autre choix que celui effectué par ses soins au printemps 2022 ? Pour rappel, Mbappé avait recalé le Real Madrid qui lui avait pourtant déroulé le tapis rouge afin de signer une prolongation de contrat au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025, la dernière année n’étant qu’optionnelle et Kylian Mbappé a décidé de ne pas l’activer en fin de saison dernière, faisant de lui un agent libre à l’été 2024.

Le PSG commencerait à perdre espoir pour Mbappé

le10sport.com vous a dévoilé le 2 octobre dernier que Kylian Mbappé ne comptait pas trancher pour son avenir dans les prochaines semaines lorsque L’Équipe révélait qu’il attendait pour sa part de voir quel visage le parcours du PSG aura en Ligue des champions cette saison. Pour autant, certains dirigeants du Paris Saint-Germain estimeraient que le départ de Mbappé pour le Real Madrid en fin de saison serait quasiment certain selon le journaliste de The Athletic Mario Cortegana.

Rodrygo Goes vendu à Liverpool en cas d’arrivée de Mbappé ?