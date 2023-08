PSG : Une annonce tombe pour le transfert de ce crack

Hugo Chirossel

Alors que le marché des transferts fermera ses portes dans deux semaines, le PSG est toujours en quête de renforts. Dans cette optique, le club de la capitale a été lié à un intérêt pour Ansu Fati, annoncé sur le départ du FC Barcelone. Interrogé sur l’international espagnol en conférence de presse, Xavi a assuré qu’il était le présent et l’avenir du FC Barcelone.

10 recrues sont déjà venues renforcer l’effectif du PSG lors de cette période de mercato estival, la dernière en date étant Ousmane Dembélé. Mais d’autres risquent de débarquer dans les jours à venir, avant la fermeture du marché des transferts. À la recherche de joueurs au milieu de terrain, le PSG veut également des renforts dans ses couloirs. En ce sens, Ansu Fati aurait été proposé aux dirigeants parisiens.

Mais d’après les informations de Sports Zone , Luis Enrique lui préférerait Bradley Barcola, le jeune talent de l’OL. En ce qui concerne Ansu Fati, bien qu’il soit régulièrement annoncé sur le départ, Xavi a assuré qu’il comptait sur l’international espagnol. Il a également balayé les rumeurs l’envoyant au Real Madrid. « Ansu à Madrid ? Vous plaisantez ? J'ai déjà été très direct avec Ansu la semaine dernière. Il est le patrimoine du club aujourd'hui et à l'avenir. On ne peut pas être plus clair », a déclaré Xavi en conférence de presse, dans des propos relayés par Sport .

