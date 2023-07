PSG : Un scénario catastrophe pour le transfert de Mbappé ?

Axel Cornic

L’été est bouillant entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Le joueur souhaite en effet faire une dernière saison avant de partir libre en juin 2024, ce que son club souhaite absolument éviter puisque cela serait véritablement catastrophique, tant au niveau économique qu’au niveau de l’image. Une prolongation est une option bien qu'assez compliquée, mais c’est bien un transfert qui est évoqué actuellement.

On a peut-être assisté aux derniers matchs de Kylian Mbappé sous les couleurs du PSG. Alors qu’il semblait destiné à être le seul survivant de la MNM, le capitaine de l’équipe de France a écrit noir sur blanc sa volonté de ne pas prolonger et a donc mis son club dans une situation extrêmement délicate.

Mbappé trop cher ?

En public, le ton du PSG est assez dur : soit Mbappé prolonge, soit il devra accepter un transfert. Mais comment le pousser vers la sortie, si aucun club ne se manifeste ? Car si le joueur est indéniablement une recrue en or, il n’en reste pas moins une cible extrêmement onéreuse. En effet, le PSG réclamerait entre 180 et 200M€ pour le vendre !

Le PSG obligé de le brader