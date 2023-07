Un infiltré dans le clan Mbappé pour aider le PSG ?

Thibault Morlain

Du côté du PSG, on veut absolument conserver Kylian Mbappé et le prolonger jusqu’en 2025. Reste maintenant à convaincre le Français pour cela et ça s’annonce compliqué puisque pour le moment, il semble décidé à partir libre en 2024. Mais le PSG n’abdique pas pour Mbappé et voilà qu’un précieux atout pourrait se trouver au sein de l’entourage du natif de Bondy. Explications.

Que va faire Kylian Mbappé pour son avenir ? Actuellement, le plan de l’attaquant du PSG semble être clair : ne pas prolonger jusqu’en 2025 pour partir libre à l’été 2024. Tandis que Mbappé campe sur ses positions, le club de la capitale n’en démord pas, espérant toujours faire prolonger le natif de Bondy. Et pour cela, Nasser Al-Khelaïfi pourrait avoir un atout dans sa manche…

Incroyable, Mbappé va envoyer une star au PSG https://t.co/iPnkdMD5KS pic.twitter.com/TUbDBVHevE — le10sport (@le10sport) July 11, 2023

Ziad Hammoud conseille Mbappé

Comment convaincre Kylian Mbappé de prolonger ? Selon les informations de RMC , le PSG pourrait notamment être aidé par un certain Ziad Hammoud. Ce dernier, âgé de 44 ans, a dernièrement intégré les équipes de l’international français afin de l’aider pour gérer sa carrière en dehors des terrains. Mais comment pourrait-il faire pencher la balance en faveur du PSG ?

Un proche d’Al-Khelaïfi ?

Le média français rappelle que Ziad Hammoud est un ancien dirigeant de BeIn Media Group. Aujourd’hui, il garderait alors d’excellentes relations avec Nasser Al-Khelaïfi. Et si Hammoud ne sera bien évidemment pas directement impliqué dans les discussions entre Mbappé et le PSG, il pourrait être là pour glisser quelques conseils au natif de Bondy.