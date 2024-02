PSG : Un proche du Qatar lâche une bombe sur Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'avenir de Kylian Mbappé semble toujours se jouer entre le PSG et le Real Madrid. Comme en 2022, il peut décider de prolonger à Paris. Néanmoins, ce ne serait pas la tendance puisque cette fois-ci, l'attaquant français serait beaucoup plus proche d'une signature au sein du club merengue que d'un renouvellement au PSG.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé semble une nouvelle fois tiraillé entre une prolongation au PSG ou un départ libre, probablement vers le Real Madrid. Une situation similaire à celle connue en 2022, mais cette fois-ci, le capitaine de l'équipe de France devrait rendre son verdict bien plus tôt. Et la tendance vue d'Espagne ne devrait pas plaire aux Parisiens.

«Mbappé est très proche du Real Madrid»

En effet, d'après Francisco Buyo, proche de l'Emir du Qatar, l'avenir de Kylian Mbappé ne fait plus beaucoup de doute. « C’est clair que si Mbappé doit signer au Real Madrid, les deux parties doivent faire un effort important. Et ils le feront. On me dit que Mbappé est très proche du Real Madrid. Il a quasiment ses deux pieds à Madrid », assure-t-il sur la chaîne Twitch du Chiringuito .

«Le PSG croit que Mbappé est actuellement en train de négocier avec le Real Madrid»