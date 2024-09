PSG : Un flop à 90M€, Luis Enrique a dit oui au mercato

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A propos du recrutement de Randal Kolo Muani au PSG, il a souvent été expliqué que cela était avant tout un choix de Nasser Al-Khelaïfi, président du club de la capitale. Pour ce qui est de Luis Enrique, celui-ci n’aurait pas été très chaud de dépenser 90M€ pour le Français. Mais voilà que la vérité serait finalement différente.

A l’été 2023, pendant que le PSG se séparait de Neymar et Lionel Messi, le club de la capitale avait pour priorité de recruter un nouveau buteur. Ce sont finalement deux attaquants qui sont arrivés avec Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Le Français a été recruté pour 90M€ en provenance de l’Eintracht Francfort. Une arrivée à laquelle Luis Enrique se serait pas opposé…

Kolo Muani validé par Luis Enrique

Cela fait maintenant un an que Randal Kolo Muani est au PSG et ce recrutement est loin d’être une réussite pour le moment. Un flop que Luis Enrique avait pourtant approuvé il y a an visiblement. Si certains assuraient que l’entraîneur espagnol ne voulait pas de Kolo Muani, Arthur Perrot a confié pour L’After Paris : « Luis Enrique a dit oui à Kolo Muani ? Oui ».

« Il l’a accepté »

« Il s’amuse à le rappeler régulièrement. Quand le mercato estival s’est terminé, il disait « c’est très clair, on me propose des noms, je dis oui ou non et je suis écouté ». Ça a toujours été comme ça. Ça a été le cas pour Kolo Muani. Il l’a accepté », a ensuite expliqué le journaliste RMC.