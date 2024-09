PSG : Un double transfert à 40M€ pour se consoler

Pierrick Levallet

Souhaitant miser sur la jeunesse cet été, le PSG a été annoncé sur de nombreux dossiers lors du mercato. Le club de la capitale suivait notamment l’évolution d’Estevão Willian de très près. Toutefois, Palmeiras a écarté les Rouge-et-Bleu pour se mettre d’accord avec Chelsea. Les dirigeants parisiens se sont alors rabattus sur deux autres joueurs.

Le PSG a jeté l’éponge pour Estevao Willian

Le PSG a pourtant tenté par tous les moyens de se mettre d’accord avec Palmeiras. Luis Campos se serait même déplacé jusqu’au Brésil pour négocier avec les dirigeants brésiliens en personne. Mais sentant que le club était plus proche d’un accord avec Chelsea, le conseiller football du PSG a préféré se focaliser sur un double transfert.

«Ils ont préféré se focaliser sur Beraldo et Moscardo»

« Le PSG a supervisé Estêvão Willian de très près. [...] Mais Luis Campos sentait que Palmeiras écartait le club de l’opération, donc ils ont préféré se focaliser sur Beraldo et Moscardo. Quand vous regardez comment les choses se sont déroulées, ce n’est pas surprenant de voir le PSG partir sur Beraldo et Moscardo » a indiqué le journaliste Jonathan Johnson dans sa chronique pour CaughtOffside. Pour rappel, Lucas Beraldo (20M€) et Gabriel Moscardo (20M€) ont été recrutés par le PSG pour un total de 40M€. Chelsea, de son côté, a monté une opération à 60M€ pour convaincre Palmeiras pour Estevão Willian.