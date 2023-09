PSG : Transfert à 9M€, son contrat dévoilé

Thomas Bourseau

Comme Marco Verratti, Julian Draxler va prochainement quitter le PSG pour rejoindre le championnat qatari. Un transfert à 9M€ aurait été convenu avec Al-Ahli SC. Un contrat de deux ans l’attendrait après sa visite médicale qui serait imminente. Le PSG va boucler un autre départ pour son dégraissage estival.

Julian Draxler va faire ses adieux au PSG… en sortant par la toute petite porte. N’ayant pas disputé le moindre match sous les couleurs parisiennes depuis mars 2022, Draxler ne s’est pas relancé au Benfica Lisbonne lors de son prêt la saison passée.

Accord entre le PSG et Ah-Ahli SC pour Draxler, transfert à 9M€

Ayant passé l’été à Paris malgré des rumeurs l’envoyant en Premier League et à Crystal Palace, Julian Draxler va imiter Abdou Diallo et Marco Verratti en signant au Qatar. Un accord entre le PSG et Al-Ahli SC aurait été trouvé pour 9M€ selon le journaliste Abdellah Boulma et non 20M€ comme stipulé par la presse allemande.

Le PSG le régale au mercato, Luis Enrique jubile https://t.co/MwCvDJk6oL pic.twitter.com/datOuFpfEp — le10sport (@le10sport) September 14, 2023

Contrat de deux ans pour Draxler, visite imminente à Al-Ahli SC