PSG : Surprise, Ousmane Dembélé change d’avis !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré les informations qui ont circulé concernant le transfert d'Ousmane Dembélé au PSG, rapidement la tendance a été calmée, notamment à cause de la volonté du joueur de rester jouer sous les ordres de Xavi au FC Barcelone. Néanmoins, une information a fuité concernant une offre de transfert pour Kylian Mbappé. Et cela a tout remis en cause dans l'esprit de l'ancien Rennais.

C'est probablement l'un des plus gros coups de l'été qui se présente pour le PSG. En effet, Ousmane Dembélé serait sur le point de s'engager avec le club de la capitale pour un montant de 50M€, soit le montant de sa clause libératoire qui expire ce lundi à 23h59. Cependant, le plus difficile pour le PSG aura été de convaincre l'international français qui semble enfin avoir accepté la perspective de jouer à Paris.

Dembélé : Incroyable, le PSG retourne sa veste https://t.co/fEHwV4lals pic.twitter.com/ur444CrRTQ — le10sport (@le10sport) July 31, 2023

Dembélé voulait rester pour Xavi

Et pourtant, Ousmane Dembélé nouait une véritable relation de confiance avec Xavi qui l'a relancé au FC Barcelone. « J'ai déjà dit à de nombreuses reprises que, pour moi, il a le potentiel pour être le meilleur au monde à son poste. Je l'ai dit lors de ma présentation et je le répète aujourd'hui : il est capital pour moi. Nous ne pouvons pas contrôler le marché. Il y a des clauses et c'est la décision du joueur. C'est à lui de décider, mais je le vois très bien adapté. Il nous a dit qu'il était heureux », confiait même l'entraîneur du Barça après la victoire contre le Real Madrid en amical.

L'offre du Barça pour Mbappé a tout changé