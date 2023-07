Mercato : Le PSG va boucler un transfert à 13M€

Alexis Brunet

Le PSG a pour le moment dépensé plus de 120M€ sur le mercato. Une somme pas non plus démesurée pour ce qu'a réussi à faire Paris, puisque sept joueurs ont rejoint le club de la capitale. Le champion de France à tout de même besoin de récolter un peu d'argent, et donc de vendre. Cela tombe bien, Renato Sanches devrait s'engager à la Roma, et rapporter à peu près 13M€ au PSG.

Manuel Ugarte pour 60M€, Lucas Hernandez pour à peu près 45M€, et Kang-in Lee pour 22M€. Voilà pour l'instant l'argent dépensé par le PSG sur le mercato, pour bâtir son équipe en vue de la saison prochaine. Ils ne sont pas les seuls à avoir débarqué à Paris, puisque Skriniar, Asensio, Ndour et Tenas ont aussi rejoint le club de la capitale, mais gratuitement.

Mauro Icardi a rejoint Galatasaray

Au niveau des ventes, le PSG n'est pas trop avancé. Dernièrement, Mauro Icardi a tout de même rejoint Galatasaray. L'Argentin a rapporté 10M€ à Paris. Ils sont encore beaucoup à être sur le départ, les indésirables comme on les appelle, mais plusieurs dossiers n'avancent pas.

Transfert à 20M€ au PSG, c'est la douche froide https://t.co/Jm10D2Tuxe pic.twitter.com/OiCKtFPUu5 — le10sport (@le10sport) July 30, 2023

Renato Sanches devrait s'engager avec l'AS Rome