PSG : Son départ se confirme, l’annonce de Messi au Barça

En fin de contrat, Lionel Messi devrait quitter le Paris Saint-Germain dans seulement quelques semaines. Une prolongation semblait possible cet hiver, mais beaucoup de choses ont changé et la dernière polémique autour de son escapade en Arabie Saoudite semble avoir scellé le sort du septuple Ballon d’Or. Plusieurs pistes se présentent désormais, notamment un retour au FC Barcelone.

Si certains avaient encore des espoirs pour la prolongation de Lionel Messi, ils ont pris un sacré coup ces derniers jours, avec la tempête qui s’est déchainée autour de lui et du PSG. Suspendu, l’Argentin semble plus que jamais proche d’un départ et la Catalogne s’enflamme déjà autour de son retour au FC Barcelone.

Messi met la pression sur le Barça

D’après les informations de Il Corriere dello Sport , la piste barcelonaise serait effectivement l’option principale étudiée par Messi et son entourage. Toutefois, la star de 35 ans aurait clairement expliqué au président Joan Laporte que s’il reviendra ce sera uniquement à ses conditions. Cela concernerait notamment le volet salarial, mais surtout le projet sportif du Barça sur le court terme.

L’Arabie Saoudite lui fait les yeux doux

Dans le cas contraire, Lionel Messi pourrait très bien aller voir ailleurs. David Beckham semble l’attendre en MLS, mais c’est surtout l’Arabie Saoudite qui pourrait le convaincre. Cette fois pas de passage express pour un contrat publicitaire, mais plutôt un rôle de star dans l’un des grands clubs de la ligue face à son rival Cristiano Ronaldo... et surtout avec un salaire légendaire à la clé.