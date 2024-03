PSG - Real Madrid : Mbappé empêche un transfert colossal !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison, Kylian Mbappé a pris la décision de quitter le PSG. Si le joueur de 25 ans n’a pas révélé sa future destination, le Real Madrid apparaît toutefois comme le grand favori pour l’accueillir dans les prochains mois, de quoi fermer la porte du club espagnol à Erling Haaland.

Après ses échecs au cours des dernières années, le Real Madrid touche cette fois-ci au but avec Kylian Mbappé. Il y a quelques jours, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi a été informé par son joueur qu’il ne prolongerait pas son bail prenant fin au terme de la saison. Tout indique désormais que Mbappé va rejoindre le Real Madrid, de quoi fermer la porte du club à Erling Haaland.

Mbappé - Haaland : Il annonce le grand gagnant pour le Real Madrid ! https://t.co/P6oajSJvxR pic.twitter.com/o9qnyGfeIv — le10sport (@le10sport) February 22, 2024

« Haaland n'est pas dans nos plans », annonce le Real Madrid

Entre les deux nouvelles stars du football mondial, le Real Madrid a donc choisi de jeter son dévolu sur Kylian Mbappé, et le Norvégien ne devrait pas le rejoindre à l’avenir. « Haaland n'est pas dans nos plans », a fait savoir le club, relayé par OK Diario . D’après le média espagnol, Erling Haaland n’est plus sur la short-list merengue depuis l’été 2022, lorsque Manchester City s’est attaché ses services en provenance de Dortmund.

L’arrivée de Mbappé bloque Haaland