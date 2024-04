PSG, Real Madrid... La mèche est vendue pour ce transfert à 90M€

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le 10Sport.com en février dernier, le PSG a donné rendez-vous à Leny Yoro. Le défenseur central du LOSC a été érigé comme la priorité du club parisien. Mais la formation pourrait bien être doublée par le Real Madrid. A la recherche d'un successeur à Nacho, la formation merengue serait prête à l'attirer lors du prochain mercato.

Le PSG n'a pas été épargné par les blessures cette saison dans le secteur défensif. Milan Skriniar, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes ont tous été absents au cours de cette saison. Pour pallier ces défections, le club parisien avait pensé à Leny Yoro lors du dernier mercato hivernal. Depuis le début de la saison, le jeune défenseur de 18 ans se montre particulièrement solide et a éveillé l'intérêt des plus grandes équipes.

Yoro va remplacer Nacho au Real Madrid ?

Si Yoro a accepté de terminer la saison au LOSC, son départ en fin de saison semble acté. Comme annoncé par le 10Sport.com, le PSG s'est déjà positionné et espère l'attirer la saison prochaine. Mais comme le confirme Guillermo Rai, journaliste de The Athletic, le Real Madrid souhaiterait faire de Yoro le successeur de Nacho. D'ailleurs, l'absence de l'international espagnol lors du match face à Manchester City est le signe d'un départ prochain. Aux dernières nouvelles, la formation merengue avait pris la pôle dans ce dossier.

Le LOSC avait fait le point