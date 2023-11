PSG - Real Madrid : Kylian Mbappé ne laisse rien passer

Axel Cornic

A bientôt 25 ans, Kylian Mbappé se trouve à un tournant important de sa carrière, puisque le contrat qui le lie au Paris Saint-Germain se termine dans seulement quelques mois. Une nouvelle prolongation ne semble pas impossible, mais les choses semblent déjà s’agiter à l’étranger avec notamment le Real Madrid qui rêve toujours de frapper un gros coup.

Ou jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Comme en 2021 et en 2022, l’avenir de la star française est au centre de tous les débats. Le PSG espère pouvoir une nouvelle fois le prolonger, mais le Real Madrid a de son côté avalé l’échec d’il y a un an et demi et semble désormais vouloir revenir à la charge.

Le PSG ne craindrait plus un départ libre

D’après les informations de L’Équipe , Il n’y aurait plus vraiment de danger de le perdre libre, contrairement à ce qui a été envisagé l’été dernier. Le PSG aurait en effet eu l’assurance de tirer une compensation d’un éventuel futur départ de Mbappé, dont la prolongation reste toutefois possible. Du côté du Real Madrid on croit pouvoir enfin boucler son arrivée, mais pas question de refaire des grandes déclarations publiques comme cela a été le cas par le passé.

Mbappé suit l’actualité espagnole et El Chiringuito