Mbappé : Un plan de secours concocté par le boss du PSG ?

Bien que leurs relations se soient quelque peu refroidies l’été dernier à cause de l’épisode de la clause contractuelle, Nasser Al-Khelaïfi et Kylian Mbappé seront les deux acteurs majeurs du dossier de sa prolongation. Et quand bien même le président du PSG venait à échouer, une assurance aurait été convenue.

Kylian Mbappé a refusé de répondre au coup de pression de Nasser Al-Khelaïfi en juillet dernier. Le président du PSG le forçait à revenir sur sa décision de ne pas activer la clause afin de rallonger son contrat jusqu’en juin 2025. Pour ce choix, Mbappé a été écarté du groupe de Luis Enrique pendant un temps avant d’être réintégré après qu’un accord ait été trouvé sur le non versement de prime de fidélité.

Al-Khelaïfi, la clé du feuilleton ?

D’après L’Équipe , la relation et la dynamique entre le président Nasser Al-Khelaïfi et Kylian Mbappé seraient primordiales et la clé d’une éventuelle prolongation de contrat pour le meilleur buteur de l’histoire du PSG. Quoi qu’il en soit, en l’état, le Paris Saint-Germain se montrerait positif quant à l’aboutissement de ce dossier.

Le PSG protégé grâce à un accord avec le clan Mbappé ?