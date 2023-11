PSG : Le Real Madrid fait un cadeau à Kylian Mbappé

Axel Cornic

Réintégré en équipe première après tout un été passé avec les indésirables, Kylian Mbappé n’a toujours pas réglé la question de son avenir. Car son contrat se termine toujours en juin 2024 et sans une prolongation dans les prochains mois, il devrait quitter le Paris Saint-Germain libre, avec le Real Madrid qui l’attend déjà avec impatience.

Plus la fin du contrat de Kylian Mbappé approche, plus les spéculations se font nombreuses au sujet de son avenir et d’un éventuel départ du PSG. La presse espagnole assure d’ailleurs que le Real Madrid aurait l’intention de dégainer dès le 1er janvier, afin de ne pas revivre le cauchemar du printemps 2022.

Le Qatar est prévenu pour cette légende du PSG https://t.co/Wxc3IfbGx1 pic.twitter.com/BEg9YawXOq — le10sport (@le10sport) November 3, 2023

Un salaire de 35M€ par an ?

Les détails de l’éventuel futur contrat du Français chez les Merengue fuitent depuis quelques jours. Ainsi, on a notamment appris que Kylian Mbappé pourrait gagner 35M€ net par an, ce qui est moins que ce qu’il touche actuellement au PSG, mais largement plus du plus gros salaire actuel du Real Madrid qui est Toni Kroos (12,10M€).

Le Real Madrid lui offre le numéro 10