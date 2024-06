PSG : «Quelque chose de fou» pour la succession de Mbappé ?

Pierrick Levallet

Avec le départ de Kylian Mbappé, le mercato du PSG promet d'être animé cet été. Le club de la capitale s'est mis en quête de son successeur et serait ainsi intéressé par les services de Khvicha Kvaratskhelia. Mais Naples ne souhaiterait pas se séparer son international géorgien, à moins que les Rouge-et-Bleu ne fassent une folie pour le recruter.

Le mercato promet d’être animé du côté du PSG cet été. Le club de la capitale cherche à un remplaçant à Kylian Mbappé, qui a été officialisé comme nouveau joueur du Real Madrid avant le début de l’Euro 2024. Parmi les noms évoqués ces dernières semaines figurent celui de Khvicha Kvaratskhelia. Mais Naples n’entend pas vraiment se séparer de son international géorgien.

«Naples fera tout pour conserver Kvaratskhelia»

« Sur Kvaratskhelia, le Napoli a une position forte. D'après ce que nous comprenons, la décision de confirmer Kvaratskhelia et de lui offrir un contrat très important a été prise par le président De Laurentiis depuis le mois de mai. Naples fera donc tout pour conserver Kvaratskhelia et est convaincu qu'il y parviendra » a expliqué Fabrizio Romano pour Playback .

«Le PSG n'a pas renoncé à Kvara jusqu'à présent»