PSG : Plombé par Donnarumma, il se rate complètement !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs jours, Gianluigi Donnarumma est cité avec insistance dans le viseur de Manchester City. Pour le moment, le joueur du PSG n’a toujours pas rejoint l’Angleterre et les Cityzens font donc sans lui. Ce samedi, Pep Guardiola avait encore une fois décidé de faire confiance à James Trafford face à Tottenham et le jeune portier anglais a vécu un match très compliqué (défaite 2-0).

Depuis trois matches, Lucas Chevalier garde les buts du PSG. Le portier est arrivé cet été en provenance de Lille contre un chèque de 55M€ et il a été installé en tant que numéro un par Luis Enrique, à la place de Gianluigi Donnarumma. L’Italien va donc devoir se trouver un nouveau challenge avant la fin du mercato.

Donnarumma est dans le viseur de Manchester City Vendredi soir, Gianluigi Donnarumma a fait ses adieux au Parc des princes. L’entourage de l’Italien s’active pour lui trouver un point de chute, qui pourrait bien être Manchester City. Pep Guardiola semble vouloir miser sur le joueur du PSG comme numéro un, mais pour cela il faut vendre Ederson.