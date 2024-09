PSG, OM, OL… Les clubs qui ont flambé sur le mercato !

Arnaud De Kanel

Le mercato estival a fermé ses portes depuis une semaine et l'heure est désormais au bilan pour les clubs. En Ligue 1, malgré la crise des droits TV, les formations ont consenti de grosses dépenses, parfois compensées par de belles ventes, à l'image du PSG, de l'OM ou de l'OL. Basé sur les données de Transfermarkt, Le 10 Sport vous propose la rétrospective d'un été pas comme les autres.

La crise des droits TV aura impacté le début du mercato estival des clubs de Ligue 1. Les plus puissants comme l'OM s'en sont remis à de belles ventes ainsi qu'au versement CVC. Mais une nouvelle fois, c'est bien le PSG qui reste en toute logique le club le plus dépensier de France.

Mbappé, Aubameyang… Les stars ont quitté la Ligue 1 cet été ! https://t.co/RTKrGezMKI pic.twitter.com/2Lyweq6M6E — le10sport (@le10sport) September 6, 2024

Le PSG devance l'OL

Sans surprise, le PSG est en tête du classement des dépenses. Même si l'on pouvait s'attendre à plus de mouvement, le club de la capitale, avec les transferts de Willian Pacho, Joao Neves, Matvey Safonov et Désiré Doué, devance l'OL avec 169M€ dépensés. Bien que dans le viseur de la DNCG, les Gones ne sont pas très loin et portent leur total à 147M€. L'OM complète le podium avec 85M€ dépensés pour les différents transferts réalisés au cours de ce mercato estival.

De son côté, l'ASSE réalise un mercato historique avec 22M€ dépensés, dont 10M€ pour le seul Lucas Stassin, joueur le plus cher de l'histoire des Verts.

Onze clubs sur dix-huit terminent ce mercato estival avec une balance positive. Le meilleur élève reste le Stade Rennais (+57M€) bien que les Bretons aient été les quatrième plus dépensiers de l'été en Ligue 1. Le plus mauvais bilan revient sans surprise à l'OL qui termine avec une balance négative estimé à -109M€.

Le Stade Rennais est d'ailleurs le seul club à avoir dépassé les 100M€ de ventes (135M€), devant l'OM et ses 81M€. Montpellier aura été le club le moins actif avec une arrivée pour trois départs.

Le top 10 des clubs de L1 les plus dépensiers de l'été

1. PSG (169,92M€)

2. OL (147,79M€)

3. OM (85,00M€)

4. Stade Rennais FC (78,30M€)

5. AS Monaco (74,75M€)

6. RC Strasbourg Alsace (55,40M€)

7. LOSC Lille (23,00M€)

8. ASSE (22,10M€)

9. OGC Nice (20,70M€)

10. RC Lens (18,75€)