PSG - OM : Dernière chance avant le début du mercato ?

Axel Cornic

Considéré comme l’une des plus grandes promesses du football italien, Nicolo Fagioli rencontre des difficultés du côté de la Juventus. Une situation qui ne semble pas avoir échappé au Paris Saint-Germain ainsi qu’à l’Olympique de Marseille, qui pourraient s’affronter sur le mercato de janvier pour s’attacher les services de l’international italien.

Rivaux sur le terrain, le PSG et l’OM pourraient voir leurs routes se croiser sur le mercato hivernal. Les deux géants de Ligue 1 cibleraient vraisemblablement le même joueur selon les médias italiens et il s’agirait de Nicolo Fagioli, milieu de 23 ans qui rencontre quelques problèmes à la Juventus depuis le début de la saison.

Mbappé a son mot à dire ! 💥 Avant son départ, le champion a ciblé une recrue clé pour le PSG. Découvrez ses véritables intentions.

➡️ https://t.co/HQtgdqTFOR pic.twitter.com/dxwY6RUvow — le10sport (@le10sport) December 7, 2024

Fagioli, le talent que s’arrachent le PSG et l’OM

Annoncé depuis son plus jeune âge comme l’une des grandes promesses de la formation bianconera, Fagioli subi de plein fouet la concurrence de Manuel Locatelli et de Khéphren Thuram. Son temps de jeu est donc assez faible et récemment, La Gazzetta dello Sport a parlé d’une rupture totale avec Thiago Motta, qui aurait ouvert grand la porte à un départ.

Motta prêt à lui donner une dernière chance

L’avenir de Nicolo Fagioli ne semble toutefois pas encore décidé. D’après les informations de Sky Sport Italia, Motta aurait décidé de donner une dernière chance à son milieu de terrain, qui devrait être titulaire ce samedi aux côtés de Thuram, lors de la rencontre face à Bologna. Une occasion qui pourrait lui permettre de montrer son vrai visage et peut-être changer la donne.