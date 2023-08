PSG : Messi et Neymar ont joué un mauvais tour sur le mercato ?

Jean de Teyssière

Le PSG a vu deux de ses superstars quitter le club cet été. Lionel Messi et Neymar sont respectivement partis pour l'Inter Miami aux Etats-Unis et Al-Hilal, en Arabie saoudite. Les deux anciens joueurs du FC Barcelone ont également vu leur nom parcourir les couloirs du Barça, laissant espérer un retour cet été. Le Barça se retrouve finalement sans superstars, ce qui pourrait être problématique, surtout au niveau de ses finances déjà très fragiles.

Le mercato parisien est extrêmement mouvementé cet été et deux très grands noms ont déjà quitté le club : Neymar et Messi. Le Brésilien a filé en Arabie saoudite contre la somme de 90M€ tandis que l'Argentin est allé aux Etats-Unis, dans le club détenu par David Beckham : l'Inter Miami. Le Barça comptait sur ses anciens joueurs pour un retour en Catalogne, mais ces deux refus ont plombé le club blaugrana.

Le plan du Barça pour Messi

D'après les informations du média espagnol SPORT , le FC Barcelone rêvait d'un retour de Lionel Messi en Catalogne. La possibilité de voir le septuple Ballon d'Or finir sa carrière dans son club de toujours après son départ du PSG avait motivé les dirigeants barcelonais. Surtout que financièrement, ce retour aurait été une véritable aubaine. Avec le déménagement provisoire du Barça au stade Montjuic en raison des travaux du Camp Nou, SPORT annonce que c'est pour redonner un coup de boost à l'équipe et aux finances que le Barça souhaitait faire revenir Messi pour une dernière danse.

Mbappé et le PSG se font tacler en Espagne ! https://t.co/XOMhMMsXEn pic.twitter.com/LvfxwaQ2h8 — le10sport (@le10sport) August 16, 2023

Neymar joue un mauvais tour au Barça