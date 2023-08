En feu sur le mercato, quelle vente doit boucler le PSG en priorité ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir largement renforcé son effectif, le PSG poursuit désormais son opération dégraissage. Le club de la capitale enchaîne les ventes à l'image de celles de Neymar, Renato Sanches, et Leandro Paredes, qui sont désormais imminente, mais c'est encore loin d'être terminé. Et pour cause, Luis Campos continue de travailler pour alléger l'effectif de Luis Enrique. Mais quelle vente est prioritaire ?

C'est désormais officiel, le PSG a annoncé le transfert de Neymar à Al-Hilal. Dans ce dossier, le club de la capitale récupère environ 100M€ et boucle surtout sa sixième vente de l'été après Eric Junior Dina Ebimbe (6,5M€, Eintracht Francfort), El Chadaille Bitshiabu (15M€, RB Leipzig), Mauro Icardi (10M€, Galatasaray) et Djeidi Gassama (1M€, Sheffield Wednesday) et Abdou Diallo (Al-Arabi Sports Club). Mais c'est encore loin d'être terminé. Et pour cause, Leandro Paredes et Renato Sanches sont arrivés en Italie afin de s'engager avec l'AS Roma. Il s'agira d'un transfert avoisinant les 4M€ pour l'Argentin tandis que le Portugais est prêté une saison avec une option d'achat estimée à 15M€ et qui deviendra obligatoire si l'ancien Lillois dispute un certain nombre de matches. Et désormais, qui doit vendre le PSG ?

Après Neymar, d'autres stars sur le départ ?

Une fois n'est pas coutume, le PSG est très actif dans le sens des départs, et ce n'est pas donc pas terminé puisque d'autres stars ne seront pas retenues. Et après Neymar, tous les regards se tournent vers Marco Verratti. Et pour cause, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le départ de Marco Verratti est considéré comme acté en interne. L'international italien pourrait même rejoindre Neymar à Al-Hilal, piste la plus chaude. Le club saoudien pourrait même tenter une autre grosse opération au PSG en misant sur Keylor Navas, également dans le viseur de Fenerbahçe, selon nos informations.

Le loft va continuer à se vider

Et ce n'est pas tout. Les indésirables du PSG ont également des prétendants. Ainsi, Juan Bernat ou encore Hugo Ekitike ne manqueraient pas de sollicitations sur le mercato. En revanche, cela semble être moins actif pour Georginio Wijnaldum, Julian Draxler ou encore Layvin Kurzawa, qui n'entrent pas non plus dans les plans de Luis Enrique. Malgré tout, l'opération dégraissage du PSG n'a jamais semblé autant avancée...



