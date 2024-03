PSG : Mbappé s’en va, c’est déjà validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais un secret de Polichinelle, Kylian Mbappé va quitter le PSG à l'issue de la saison et s'engagera selon toute vraisemblance avec le Real Madrid. Un choix largement commenté, notamment en Espagne qui est déjà impatiente à l'idée d'accueillir le crack de Bondy. Et pour Thierry Henry, aucun doute sur le fait que Kylian Mbappé va réussir.

«Kylian peut aller où il veut, il rendra le choix bon»

« Kylian peut aller où il veut, il rendra le choix bon. Que ce soit au Real - puisque tout le monde pense que c’est évident alors qu’on peut se tromper - ou ailleurs, Kylian sera bon quel que soit l’endroit où il ira. On parle d’un monstre là. Soyons contents qu’il soit français. Kylian, tout le monde nous l’envie », assure le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs dans les colonnes du Parisien , avant de poursuivre.

«Peu importe où il va, soyons contents, chauvins»