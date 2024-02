PSG : Mbappé reçoit une énorme invitation en direct

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé va quitter le PSG. En fin de contrat en juin prochain, la star de 25 ans aurait confié à ses dirigeants son désir de partir. Le favori pour recruter l'international français se nomme le Real Madrid. D'ailleurs, Bixente Lizarazu espérerait voir le champion du monde 2018 signer chez les Merengue cet été.

Sept ans après son arrivée au PSG et avoir marqué l’histoire du club, Kylian Mbappé est sur le point de s’en aller. Le champion du monde 2018 a fait savoir à ses dirigeants qu’il ne comptait pas prolonger et qu’il voulait partir. Sa prochaine destination reste encore à déterminer, mais un favori se dégage parmi les prétendants de la star de 25 ans.

Direction le Real Madrid pour Kylian Mbappé ?

En effet, le Real Madrid serait en pole position. Kylian Mbappé rêve de porter la tunique blanche depuis qu’il est enfant. Florentino Pérez se voudrait plutôt confiant et optimiste malgré son échec dans le feuilleton en mai 2022. Bixente Lizarazu espère d’ailleurs voir Kylian Mbappé signer chez les Merengue cet été.

«Il faut absolument qu'il aille au Real Madrid»