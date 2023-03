PSG : Mbappé a tout bouleversé pour ce flop du mercato

La rédaction

Arrivé l’été dernier du Stade de Reims, Hugo Ekitike connaît des débuts très difficiles avec le Paris Saint-Germain. L’attaquant de 20 ans a du mal à se faire une place de choix dans l’effectif parisien du fait de ses performances en dents de scie. Une marche peut-être un peu trop haute pour Ekitike qui aurait pourtant pu rejoindre un autre top club.

Auteur de quatre buts et trois passes décisives depuis son arrivée au PSG, Hugo Ekitike n’affole pas les compteurs. L’ancien rémois peine à convaincre ses dirigeants lors de ses différentes apparitions. Pourtant avec les départs de Di Maria et Icardi, non remplacés l’été dernier, en plus de celui de Sarabia cet hiver, Hugo Ekitike a eu l’opportunité de se montrer à 24 reprises déjà. S’il aurait pu privilégier un autre top club européen l’été dernier, le jeune espoir français a préféré rejoindre son idole.

La saison dernière, la ligue 1 découvrait Hugo Ekitike comme un diamant qu’il fallait polir. Avec 16 buts et 11 passes décisives en 28 matchs à Reims, l’attaquant a tapé dans l’œil de nombreux clubs selon les révélations de Foot Mercato , dont le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund, réputé pour faire confiance à la jeunesse. Malgré la certitude d’avoir du temps de jeu en Allemagne, Ekitike a privilégié son club de coeur en espérant suivre le destin de son joueur préféré : Kylian Mbappé.

Quel avenir pour Ekitike ?

Un choix du coeur respectable mais risqué puisque le PSG n’est pas le club le plus docile avec les jeunes. Et puis se faire une place dans une attaque où sont déjà Messi, Mbappé et Neymar, c’est mission presque impossible. Quoi qu’il en soit, Hugo Ekitike devrait voir son transfert au PSG être définitif en juin, lui qui est en réalité prêté par Reims avec une option d’achat obligatoire si Paris termine la saison sur le podium de la Ligue 1, estimé à 36M€. À voir si le PSG voudra le garder la saison prochaine.