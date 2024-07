PSG : Luis Enrique en galère avec le départ de Mbappé !

Jean de Teyssière

Au PSG, le mercato est pour le moment assez calme, avec une seule arrivée : celle de Matvey Safonov. Hormis le portier russe, peu de nouvelles têtes sont apparues au Campus PSG depuis le retour à l’entraînement le 15 juillet dernier. L’un des chantiers principaux sera de trouver le remplaçant de Kylian Mbappé, parti au Real Madrid, mais parmi les attaquants présents au club, aucun n’a la stature du champion du monde français.

La fin d’une ère pour le PSG. En un an, Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé ont quitté le club de la capitale et il faut désormais que les dirigeants parisiens trouvent un remplaçant à Mbappé, qui était capable de marquer entre 40 et 50 buts par saison. Une solution devra vite être trouvée car la saison approche à grands pas et pour le moment, les arrivées offensives sont inexistantes.

Le problème de la succession de Mbappé

Au PSG, plusieurs noms circulent pour remplacer Kylian Mbappé. Nico Williams, Victor Osimhen ou encore Khvicha Kvaratskhelia sont les favoris même si rien ne semble véritablement concret. Mais le PSG sera dans tous les cas en difficulté pour remplacer un joueur capable de marquer entre 40 et 50 buts chaque saison. Pourtant, au sein du club de la capitale, plusieurs joueurs figurent parmi les potentiels remplaçant de l’ancien numéro 7. Mais aucun ne semble avoir la stature du champion du monde 2018.

Au PSG, personne n’a la stature de remplacer Mbappé

La solution au problème Mbappé aurait pu se trouver dans l’effectif parisien. Mais non. D’après L’Equipe, Luis Enrique espère que Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani et Bradley Barcola se sentiront plus libres avec le départ de Mbappé. L’entraîneur espagnol apprécie également le niveau d’Ousmane Dembélé, mais avec son staff, il estime qu’aucun de ses attaquants ne peut devenir le patron de l’attaque comme l’était Mbappé.