PSG : Le rêve de Mbappé coûte 150M€

Ce n’est plus un secret, Kylian Mbappé attend fermement l’arrivée d’un buteur au PSG capable de tenir le rôle de pivot, et Luis Campos s’active pour satisfaire sa star. Le conseiller sportif courtise notamment Victor Osimhen, le joueur de Naples, mais il faudra prévoir au minimum 150M€ dans ce dossier.

« Concernant la construction de l'effectif et ce que nous devons améliorer, un gros travail est fait par Luis Campos et le président (Nasser Al-Khelaïfi). Au moment où je vous parle, je suis concentré sur Auxerre et les deux derniers matchs », confiait Christophe Galtier vendredi en conférence de presse sur le mercato estival à venir au PSG. Et effectivement, en coulisses, la direction du PSG travaille déjà très dur.

Le PSG fonce sur Osimhen

Kylian Mbappé réclame depuis déjà un bon moment le recrutement d’un pivot au PSG afin d’être délesté de cette tâche, et Luis Campos l’a bien entendu. Victor Osimhen (24 ans) est notamment ciblé par le conseiller sportif, mais pour mener à bien ce dossier, il faudra sortir le chéquier…

Un transfert à 150M€

Comme l’a annoncé RMC Sport, Naples réclamerait en effet un montant minimum de 150M€ pour accepter de vendre Victor Osimhen cet été, tandis que de son côté, le PSG n’est pour l’instant disposé à en proposer que 100M€. Le décor est planté.