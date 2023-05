PSG : La bombe est lâchée, Mbappé va claquer la porte !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La presse espagnole lâche une bombe sur l'avenir de Kylian Mbappé. Selon plusieurs médias, le joueur français voudrait quitter le PSG. Se sentant trahi par ses responsables, l'international tricolore réclamerait un groupe beaucoup plus solide pour rester. Mais ce ne serait aucunement l'incidence. Son départ prochain au Real Madrid a, déjà, été annoncé.

Le PSG n'est pas à l'abri d'une énorme désillusion dans le dossier Kylian Mbappé. Le club parisien souhaitait que le joueur prolonge son contrat avec le club parisien jusqu'en 2025, mais ce dernier aurait refusé d'activer cette option. A en croire Carlos Carpia, journaliste pour Marca , Mbappé souhaiterait tourner la page au plus vite.





Mbappé va quitter le PSG, une date est annoncée https://t.co/xCNZ4amc9Z pic.twitter.com/fGKmUQEGtW — le10sport (@le10sport) May 25, 2023

Son départ au Real Madrid est annoncé

« En octobre, RMC Sport et nous à Marca avons confirmé ce que L'Equipe assure aujourd'hui : Mbappé veut quitter le PSG le plus vite possible. Sa destination est à nouveau le Real Madrid. Parviendra-t-il à franchir le cap de la troisième fois ? Tout porte à croire que oui, mais je ne peux pas être aussi catégorique qu'il y a un an » a assuré le journaliste de Marca lors d'un live Twitch.

« L'attaquant se désolait parce que le PSG n'avait pas tenu certaines promesses »

En réalité, Mbappé se sentirait trahi par ses supérieurs. « Aussi incroyable que cela puisse paraître, et il s'est passé des choses incroyables dans cette histoire entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, l'attaquant se désolait parce que le PSG n'avait pas tenu certaines promesses qu'il avait faites au joueur pour renforcer l'équipe sur le plan sportif » a lâché la star du PSG.

« Ce qu'il recherche, c'est un PSG plus compétitif »