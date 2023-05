Surprise, le départ de Kylian Mbappé est validé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Kylian Mbappé aurait d’ores et déjà décidé qu’il ne lèvera pas son option pour une saison supplémentaire, l’avenir de l’attaquant du PSG est plus que jamais relancé. Une situation qui pourrait être inquiétante pour le club de la capitale. Et pourtant, Daniel Riolo estime qu’un départ de Kylian Mbappé n’aurait rien de dramatique.

Selon les informations de L'EQUIPE , Kylian Mbappé n'activera pas l'option dans son contrat lui permettant de prolonger d'un an. Par conséquent, l'attaquant français pourrait partir libre en 2024, ce qui serait un sacré coup dur pour le PSG. Néanmoins, Daniel Riolo estime à l'inverse qu'un départ n'est jamais dramatique, mais s'il s'agit de Kylian Mbappé.

«Ça ne doit jamais être vécu comme un drame»

« Un départ de joueur ne doit jamais être dramatique. Ça ne doit jamais être vécu comme un drame. Il faut penser à le remplacer et le collectif doit primer. Tu vas perdre un joueur qui va faire des différences, mais ça fait deux ans que le collectif dans cette équipe n’existe pas. Donc qu’il reste ou qu’il parte, tu ne pourras rien construire si c'est comme cette année où tu attends que Mbappé mette des buts. Le "tout pour Kylian", tu seras champion et tu n’iras pas plus loin », lance le journaliste de RMC au micro de l’ After Foot , avant d’en rajouter une couche.

«C’est devenu une obsession teintée de considération diplomatique»