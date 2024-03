PSG : Kylian Mbappe plante le Real Madrid, c’est possible !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le dossier Kylian Mbappé est bouclé. Même si rien n'est encore officiel, le feuilleton a trouvé son épilogue. En coulisses, le joueur de 25 ans a fait savoir qu'il quitterait le PSG à la fin de la saison pour rejoindre le Real Madrid. Un scénario auquel ne veut pas penser Pascal Dupraz. L'ancien coach du TFC rêve d'un retournement de situation.

Kylian Mbappé et le PSG, c'est fini. Du mois c'est ce qu'annoncent plusieurs médias. Le joueur aurait déjà acté son départ à l'issue de son contrat. Tout serait ficelé avec le Real Madrid qui se prépare à l'accueillir en grande pompe. Le scénario est déjà tout écrit, mais Pascal Dupraz n'accepte pas encore le départ de la star parisienne. Selon lui, il n'est pas encore trop tard pour changer d'avis.

Il pousse un coup de gueule sur cette recrue du PSG https://t.co/wHHArm10Rv pic.twitter.com/EmhQkmWzSG — le10sport (@le10sport) March 23, 2024

Dupraz rêve d'un retournement de situation

« Vous avez dit que Kylian Mbappé allait signer au Real Madrid. Mais malgré tout, j’ai encore envie de croire au suspense, car même si les dirigeants madrilènes et le clan Mbappé ont décidé de la date d’une annonce, il y a peut-être la perspective d’une double confrontation entre le Real et le PSG en Ligue des champions. Kylian Mbappé ne veut pas être embarrassé avec cela et c'est peut-être pour cela qu'il ne parle pas, mais moi, j'ai envie d’être égoïste et d’encore rêver » a déclaré Pascal Dupraz sur RMC ce samedi.

« Pourquoi pas rester ? »