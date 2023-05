PSG : Incroyable, Messi va plomber une opération à 80M€

Pierrick Levallet

L'aventure de Lionel Messi au PSG touche à sa fin. En fin de contrat en juin prochain, l'Argentin est annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines maintenant. Le FC Barcelone rêve de son retour, mais le club catalan préparerait également une autre grosse opération sur le mercato. La Pulga pourrait néanmoins tout faire capoter indirectement.

Que fera Lionel Messi cet été ? Cette question tient la planète football en haleine à l’approche du mercato estival. En fin de contrat en juin prochain, l’Argentin ne devrait pas rester au PSG. Reste maintenant à savoir où il rebondira. Le FC Barcelone rêve de son retour et fait tout son possible pour le faire revenir.

Le Barça prépare un échange colossal

Mais Lionel Messi n’est pas le seul dossier sur lequel le Barça travaille. Le club blaugrana songe également à se renforcer au milieu de terrain. Le nom de Ruben Neves est régulièrement évoqué. Wolverhampton serait d’ailleurs prêt à céder le Portugais, estimé à 50M€, et de lâcher 30M€ supplémentaires en échange d’Ansu Fati cet été à en croire SPORT . Cependant, cette grosse opération pourrait être plombée indirectement par Lionel Messi.

Messi va tout faire capoter malgré lui