Neymar : Il lâche un terrible avertissement au PSG pour le mercato

Alexis Brunet

Le PSG va sans doute être très actif sur le mercato estival. Luis Campos s'active de toutes parts pour faire venir les bons joueurs dans la capitale. Mais au-delà d'acheter des nouveaux éléments, il faudra aussi en vendre. Neymar pourrait être l'un d'entre eux dans ce cas. Mais selon Jérôme Rothen, il ne faut pas faire partir le Brésilien à n'importe quelle condition.

Le PSG est à un tournant cet été. Le club de la capitale veut apprendre des erreurs du passé et il aimerait donc changer de stratégie. Ainsi les dirigeants parisiens souhaiteraient axer le projet encore plus autour de Kylian Mbappé. Construire une équipe bâtie autour du natif de Bondy. Le recrutement lui devrait être axé sur des joueurs plutôt jeunes et si possible français.

Lionel Messi et Neymar plus au PSG ?

L'état-major parisien souhaite donc effectuer beaucoup de changements. Le premier est de faire de la place en attaque afin de la reconstruire. Lionel Messi en fin de contrat cet été ne devrait pas rester au PSG. Il serait en partance vers le FC Barcelone ou bien à Al-Hilal. Mais une autre star de la MNM pourrait faire son départ, il s'agit de Neymar. Les relations entre le Brésilien et les fans parisiens sont de plus en plus catastrophiques. En atteste la visite de certains devant le domicile de la star auriverde il y a quelques semaines. Peu enclin à quitter la France et Paris avec qui il dispose d'un contrat jusqu'en 2027, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'ancien crack de Santos pourrait finalement se résigner à plier bagage.

Un prêt à Manchester United ?