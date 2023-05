FC Nantes : Coup de tonnerre pour le successeur de Kombouaré

Alexis Brunet

Antoine Kombouaré démis de ses fonctions par Waldemar Kita, c'est Pierre Aristouy qui officiera jusqu'à la fin de saison sur le banc nantais. Il aura la lourde tâche d'éviter une relégation au club nantais. Mais il se pourrait bien qu'il ne continue pas l'aventure en cas de descente en Ligue 2.

Le FC Nantes jouera sa survie en Ligue 1 lors des deux dernières journées face à Lille et Angers. Pour l'instant le club de Waldemar Kita est premier relégable, et pourrait donc connaître une nouvelle descente en Ligue 2. Cela serait la troisième fois dans son histoire que le FCN descend à l'échelon inférieur, après les saisons 2006-2007 et 2008-2009.

Pierre Aristouy devra trouver la solution

Pour tenter d'éviter la relégation, Waldemar Kita a tenté de provoquer un électrochoc à ses troupes. Il a donc démis de ses fonctions Antoine Kombouaré et il a nommé à sa place Pierre Aristouy. Jusqu'alors coach des moins de 19 ans du club nantais c'est donc à lui qu'incombe la responsabilité de maintenir le FCN dans l'élite. Il n'avait jamais entraîné en Ligue 1 avant ce jour.

Kombouaré viré, il prédit une catastrophe au FC Nantes https://t.co/PPPdIUNIwX pic.twitter.com/wK9D49FKA8 — le10sport (@le10sport) May 21, 2023

Un nouveau coach sera nommé la saison prochaine