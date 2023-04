PSG : Il l’annonce, Lionel Messi doit copier Michael Jordan

Thomas Bourseau

Le PSG se refuserait de s’aligner sur les demandes contractuelles de Lionel Messi et de son entourage. De quoi potentiellement sceller son départ en fin de saison. Et un retour au FC Barcelone serait une évidence pour Jordi Évole.

Entre Lionel Messi et le PSG, le courant ne passe visiblement plus au niveau de sa prolongation de contrat. Son bail expirera en juin prochain et à ce jour, il semblerait que les demandes du clan Messi soient jugées trop irraisonnables par le PSG.

Désaccord entre le PSG et Messi

Selon Le Parisien , le père de Lionel Messi estimerait que le nouveau champion du monde mériterait une revalorisation salariale de par son nouveau statut. Le PSG estimerait que son contrat actuel serait suffisant et ne compterait pas lui offrir plus. De quoi le pousser un peu plus vers la sortie et le FC Barcelone ?

Une Last Dance à Barcelone comme Jordan avec les Bulls ?