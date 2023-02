PSG : Il l'annonce, le Qatar a fait une grosse erreur

La rédaction

L'été dernier, le Qatar a décidé de repartir sur un nouveau projet pour le PSG. Des choix forts ont alors été effectués. Leonardo, directeur sportif, a été remercié et c'est Luis Campos qui s'est vu confier les clés du sportif à Paris. Conseiller sportif du PSG, le Portugais commence toutefois à voir les critiques s'accumuler. Le Qatar a-t-il alors fait le bon choix avec Campos ? Certains en doutent...

Luis Campos pourrait rapidement, tout comme Christophe Galtier, être menacé. Ses sauts d’humeur notamment contre Monaco le 11 février dernier, mais surtout le manque d’impact de ses recrues lors du mercato estival, pèsent en défaveur du Portugais. Ce dernier, actuellement conseiller sportif au sein du PSG, peine clairement à construire un effectif compétitif, et accuse le coup après un mercato hivernal inexistant. De quoi remettre en question son rôle au sein du PSG selon Alain Roche.

« On peut se poser la question », le constat alarmant d’Alain Roche sur Luis Campos

Dans les colonnes de l’Équipe , le joueur passé par le PSG entre 1992 et 1998 déclare à propos de Luis Campos : « Est-ce que ce poste est fait pour lui ? On peut se poser la question. Sur la qualité du recruteur, je n'ai absolument aucun doute. Sur ce rôle de DS, on peut se poser la question » .

Catastrophe annoncée pour le mercato du PSG https://t.co/lgezDptLUj pic.twitter.com/j9XozJXVyx — le10sport (@le10sport) February 25, 2023

Quel avenir pour Luis Campos au PSG ?

Très critiqué, le Portugais est assimilé à son duo censé être très complémentaire avec l’entraîneur du PSG Christophe Galtier. Mais si ce dernier venait à être démis de ses fonctions par le PSG, Luis Campos pourrait bien lui aussi faire ses valises. Affaire à suivre…