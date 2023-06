PSG : Cette sortie surréaliste sur le transfert de Mbappé

Alexis Brunet

L'avenir de Kylian Mbappé affole les journaux en ce moment. Le Français pourrait quitter le PSG pour rejoindre l'Espagne et le Real Madrid dès cet été. La Casa Blanca rêve du champion du monde depuis de très nombreuses années. Mais certaines personnes se fichent de ce que va faire l'attaquant parisien. C'est le cas du sélectionneur espagnol, Luis de la Fuente.

Il y a quelques jours, le PSG a subi une grosse secousse. Kylian Mbappé a envoyé une lettre à son club, dans laquelle il indique qu'il ne prolongera pas son contrat jusqu'en 2025. Cela a donc relancé les rumeurs sur un possible départ du Français cet été, et le Real Madrid pourrait en profiter. Florentino Pérez n'a jamais caché qu'il souhaitait faire venir le natif de Bondy. Il pourrait donc revenir à la charge lors de ce mercato.

Luis de la Fuente ne se soucie pas de Kylian Mbappé

Après avoir perdu Karim Benzema, parti à Al-Ittihad cet été, le Real Madrid aimerait donc remplacer l'ancien Lyonnais par Kylian Mbappé. Une recrue à la hauteur du standing du géant espagnol. Tout le monde donne son avis donc sur une possible arrivée du Parisien, mais certains vont à contre-courant. C'est le cas du sélectionneur espagnol, Luis de la Fuente, qui a indiqué ne pas se soucier d'une possible arrivée de la star française en Liga. Il préfère se projeter sur la finale de la Ligue des Nations contre la Croatie, comme il l'a déclaré en conférence de presse. « Avec tout mon respect, honnêtement, je ne me soucie pas de Mbappé. Tout ce qui m'intéresse, c'est la finale de demain contre la Croatie. »

Paris a des noms pour remplacer Mbappé

Si Kylian Mbappé venait à quitter le PSG, Luis Campos a coché plusieurs noms pour le remplacer. Victor Osimhen est ciblé depuis quelque temps, tout comme Harry Kane. Mais dernièrement, c'est la piste Gonçalo Ramos, qui a pris de l'ampleur.