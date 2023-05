PSG : C'est la panique dans le clan Messi

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat dans à peine plus d'un mois, Lionel Messi semble plus que jamais sur le départ du PSG. L'Argentin ne connaît en revanche toujours pas sa future destination, mais alors qu'un retour au FC Barcelone semble être son option prioritaire, les discussions seraient au point mort. Ce qui inquiéterait son entourage.

L'avenir de Lionel Messi est l'un dossier chaud sur le mercato. Et pour cause, le contrat de La Pulga s'achève le 30 juin et un départ du PSG semble désormais totalement inévitable. En revanche, la future destination du champion du monde argentin est aujourd'hui encore un mystère bien que le FC Barcelone tente de tout mettre en œuvre pour rapatrier Lionel Messi.

Messi - PSG : Une bombe est lâchée, un accord est imminent https://t.co/kq3F0d8bb7 pic.twitter.com/9rsOcPiKxz — le10sport (@le10sport) May 19, 2023

Le Barça n'avance pas, le clan Messi s'interroge

Mais cela ne semble pas suffisant. Et pour cause, selon les informations de Gaston Edul, journaliste pour TyC Sports , l'entourage de Lionel Messi pensait qu'à ce moment de l'année, les discussions seraient beaucoup plus avancées. Or, jusque-là, aucune avancée significative ne serait à signaler, ce qui ne serait évidemment pas pour rassurer le clan Messi.

Quelles sont les autres options ?

Et si jamais le FC Barcelone n'est pas en mesure de rapatrier Lionel Messi, ce dernier devrait donc trouver une nouvelle porte de sortie qui pourrait être Al-Hilal. Le club saoudien ferait effectivement le forcing depuis plusieurs mois pour convaincre l'Argentin.