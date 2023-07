PSG : C’est confirmé, une folie est annoncée avec Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Real Madrid ne s'attendait pas à un tel scénario dans le dossier Kylian Mbappé. Le club espagnol espérait le recruter en 2024, mais le PSG pourrait lui faire une fleur cet été. Et Florentino Perez, président de la formation et grand fan du Français depuis plusieurs années, n'en demandait pas tant.

Le bras de fer est entamé entre le PSG et Kylian Mbappé. Ce duel a débuté lorsque le joueur a envoyé une lettre pour officialiser sa décision de ne pas activer l'option lui permettant d'étirer son bail jusqu'en juin 2025. Pour la direction, ce comportement est indigne, surtout après les efforts consentis depuis plusieurs mois. Le Qatar n'a pas l'intention de le voir partir libre en 2024 et compte prendre les devants en le vendant dès cet été. Une position, qui a surpris le Real Madrid.

« Le Real ne veut pas le recruter cet été, mais...»

La formation espagnole ne s'attendait pas à un tel scénario et n'avait pas prévu de passer à l'action dans ce dossier. « Le Real ne veut pas le recruter cet été pour garder des sous » a lâché Dominique Séverac. Mais le Real Madrid pourrait chambouler ses plans et lancer son offensive, à un an de la fin de son contrat. « Parce que libre, il aura encore plus de propositions puisqu'il faudra alors « uniquement » payer son salaire, certes démentiel, et une prime à la signature, certes démentielle elle aussi » explique le journaliste du Parisien.

« Florentino Perez a fait de Mbappé une affaire personnelle »