PSG : Après Kolo Muani, le prochain transfert est acté !

Amadou Diawara

Devenus indésirable au PSG, Randal Kolo Muani et Milan Skriniar ont été poussés vers la sortie par la direction parisienne. Si la Juventus a officialisé la signature de l'attaquant français, Fenerbahçe attend que le club rouge et bleu règle un dernier détail pour annoncer celle de Milan Skriniar. En effet, le Slovaque a passé sa visite médicale avec succès à Istanbul.

Utilisés régulièrement la saison dernière, Milan Skriniar et Randal Kolo Muani ont perdu du crédit au PSG. En effet, les deux joueurs ne font plus partie des plans de Luis Enrique depuis le lancement de l'exercice 2024-2025. Très peu utilisés ces derniers mois, Milan Skriniar (29 ans) et Randal Kolo Muani ont été placés sur la liste des transferts du PSG cet hiver. Et ils ont tous deux trouvé un nouveau point de chute.

Skriniar a passé sa visite médicale avec Fenerbahçe

Pour emmagasiner du temps de jeu et se relancer, Randal Kolo Muani a migré vers Turin, et ce, du côté de la Juventus. En effet, l'attaquant français de 26 ans est prêté jusqu'à la fin de la saison à la Vieille Dame. Pour officialiser cette opération, le PSG a dû se débarrasser de Juan Bernat. Ayant atteint son quota maximum de prêts à l'étranger, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a résilié le contrat du latéral gauche espagnol. Prêté initialement à Villarreal, Juan Bernat a finalement signé un contrat de six mois avec le Sous-Marin Jaune après son éviction du PSG.

Skriniar et Fenerbahçe attendent le PSG

En ce qui concerne Milan Skriniar, il va finir la saison à Fenerbahçe, à moins d'un coup de tonnerre. Selon les informations de Fabrizio Romano, divulguées sur son compte X ce dimanche après-midi, le défenseur central du PSG a passé sa visite médicale avec succès à Istanbul. Avant d'officialiser l'arrivée de Milan Skriniar, Fenerbahçe attend que le club parisien se sépare définitivement de l'un de ses joueurs prêtés à l'étranger, comme cela a été fait pour Randal Kolo Muani. Juan Bernat ayant été sacrifié pour débloquer le départ du Français. Affaire à suivre...