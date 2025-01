«Je ne voulais pas partir» : La grande annonce d’un attaquant de l’OM !

Arnaud De Kanel

Revenu d'un prêt de deux ans à Botafogo l'hiver dernier, Luis Henrique faisait partie des joueurs susceptibles de quitter l'OM l'été dernier. Mais à la faveur d'une excellente préparation, le Brésilien a convaincu Roberto De Zerbi de compter sur lui. L'ailier avait à cœur de réussir à s'imposer à Marseille et il ne voulait pas partir.

Recruté à l’été 2020 par l'OM, Luis Henrique, alors jeune espoir brésilien de 18 ans, avait rapidement disparu des radars. Peu utilisé lors de ses premiers mois au club, l’attaquant avait fini par retourner en prêt à Botafogo, son club formateur, où il retrouvait un terrain familier pour se relancer. Mais à son retour à l'OM en 2024, nombreux étaient ceux qui voyaient son avenir s’écrire loin du Vélodrome. Pourtant, c’était sans compter sur l’arrivée de Roberto De Zerbi. Le technicien italien, connu pour sa capacité à révéler des talents, a totalement transformé le destin de Luis Henrique. À la surprise générale, le Brésilien de 23 ans s’est vu offrir une seconde chance et a su saisir l’opportunité pour se repositionner comme un élément clé de l’effectif. Une juste récompense pour Henrique qui ne voulait pas quitter l'OM sans avoir montré ce dont il est capable de faire.

«Je ne voulais pas partir sans montrer mon vrai visage»

« Je sais que personne ne croyait en moi. Mais je savais que j'étais capable de devenir un joueur important. J'ai toujours cru en mes qualités et j'attendais une opportunité pour prouver mes qualités. Quand j'ai senti que l’entraîneur allait me faire confiance, j'étais trop content. J'aime ce club, la ville et je ne voulais pas partir sans montrer mon vrai visage », a assuré Luis Henrique dans un entretien accordé à L'Equipe, avant de poursuivre.

«Je traverse la meilleure phase de ma carrière»

« Dans ma tête, j'étais sûr de pouvoir m'imposer et d'aider l'équipe. J'ai bossé dur pour ça, et en général vous êtes récompensé de vos efforts. C'est ce qui se produit en ce moment. Je traverse la meilleure phase de ma carrière. Maintenant, les supporters croient en moi, et ça me rend plus fort », a ajouté Luis Henrique. Le Brésilien sera certainement à nouveau titulaire ce dimanche soir face à l'OGC Nice et il pourra poursuivre sa merveilleuse dynamique.