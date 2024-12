Pogba - OM : L’offre surprise que personne n’a vu venir !

Thomas Bourseau

Le comité directeur de l’Olympique de Marseille ne cesse d’injecter du sang neuf au sein de l’effectif de Roberto De Zerbi. Si bien que le club phocéen pourrait, après avoir recruté Pierre-Emile Hojbjerg et Adrien Rabiot, tenter sa chance pour l’opportunité en or que représente Paul Pogba, libre de tout contrat. Le champion du monde aurait toutefois reçu une invitation de Manchester United.

Paul Pogba est éloigné des terrains depuis le 3 septembre 2023 et une victoire de la Juventus face à Empoli (2-0). Il revenait tout juste d’une lésion musculaire, mais le tribunal antidopage italien le sanctionnait d’une suspension de quatre ans par la suite en raison d’une substance dopante ingérée par Pogba auparavant. Le Tribunal Arbitral du Sport de Lausanne a réduite cette suspension de plus de moitié, permettant au champion du monde d’effectuer son grand retour en mars prochain.

Paul Pogba libre comme l’air jusqu’à cet hiver

Ce ne sera cependant pas à la Juventus avec qui un accord commun a été trouvé pour que son contrat soit rompu le 30 novembre dernier. Et maintenant ? Direction l’OM pour Paul Pogba ? Le feuilleton entourant l’identité de son prochain club bat son plein et semble être loin de connaître son épilogue. Passé par la Juventus, à deux reprises, ainsi qu’à Manchester United le même nombre de fois, Pogba pourrait effectuer la passe de trois chez les Red Devils. Du moins temporairement.

«Je pense que ce serait une grande opportunité pour Paul»

« J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles Paul Pogba se verrait offrir la possibilité de revenir s'entraîner avec Manchester United au début de l'année, et je pense que ce serait une grande opportunité pour Paul. Il doit revenir à son meilleur niveau le plus rapidement possible et s'entraîner avec des joueurs de haut niveau l'y aidera. Je pense qu'il serait ravi d'avoir l'opportunité de retourner au club ». a confié Louis Saha, ex-buteur de Manchester United, à Casino Utan Spelpaus dans des propos relayés par The Manchester Evening News.