Panique pour ce transfert polémique de l'OM

Amadou Diawara

Pour renforcer son attaque, l'OM voudrait boucler la signature de Mason Greenwood, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec Manchester United. Malgré la polémique avec les supporters et le maire de Marseille, Pablo Longoria aurait poursuivi les négociations avec l'attaquant de 22 ans ce mercredi. Toutefois, Mason Greenwood peut encore snober l'OM pour rejoindre la Lazio.

Alors que le mercato estival a ouvert ses portes le 10 juin, l'OM a officialisé le départ d'Iliman Ndiaye. En effet, l'international sénégalais s'est engagé en faveur d'Everton. Pour remplacer Iliman Ndiaye numériquement, l'OM aurait déjà fait son choix. En effet, le club présidé par Pablo Longoria aimerait s'offrir les services de Mason Greenwood.

L'OM insiste pour Greenwood

Désireux de recruter Mason Greenwood, l'OM aurait déjà lancé les grandes manœuvres sur ce dossier. D'ailleurs, l'écurie phocéenne aurait mis un coup de boost ce mercredi. En effet, comme révélé par Il Corriere dello Sport, la direction de l'OM aurait poursuivi les négociations avec Mason Greenwood, et ce, malgré la révolte des supporters et du maire de Marseille. En effet, ils militent pour que le crack de 22 ans ne soit pas recruté cet été, et ce, parce qu'il est visé par des accusations de violences conjugales.

Greenwood peut faire capoter son transfert à l'OM

Toujours selon Il Corriere dello Sport, Mason Greenwood aurait la main concernant son avenir. En effet, l'attaquant de Manchester United est le seul à pouvoir faire capoter son transfert à l'OM aujourd'hui, ayant également la possibilité de rejoindre la Lazio.